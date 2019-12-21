عراقجي: كان من الضروري إجراء محادثات وثيقة ومكثفة بين طهران وطوكيو

واضاف عراقجي اليوم السبت في مقابلة شرح من خلالها نتائج زيارة الرئيس روحاني الى طوكيو، إن الزيارة كانت ردا على زيارة آبي شينزو إلى طهران، ومن ناحية أخرى، فاننا نحتفل بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، والتي كانت سنة نشطة للغاية، حيث التقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الياباني في طهران ونيويورك وطوكيو ثلاث مرات هذا العام.

وقال : لقد أجرينا دائما مشاورات سياسية وثيقة مع اليابان ، مشيرا إلى أن اليابان صديق قديم وشريك تجاري لإيران، هذا العام ونظرا للذكرى السنوية التسعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتطورات المستمرة، بما في ذلك الضغط الأمريكي والعقوبات الجائرة والتي فرضت بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، كان من الضروري إجراء محادثات وثيقة ومكثفة بين البلدين.

وصرح عراقجي: وفي هذا الإطار جرت الليلة الماضية، مفاوضات قوية ومكثفة بين مسؤولي البلدين، تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وكذلك المناقشات حول الاتفاق النووي والعقوبات الأمريكية، وقررا استمرار المشاورات بين البلدين عن كثب .

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى طوكيو صباح امس الجمعة، وفور وصوله الى طوكيو اجرى الرئيس الايراني ورئيس وزراء اليابان محادثات خاصة ومن ثم تراسا وفدي البلدين في محادثات مشتركة./انتهى/