الحشد الشعبي يصد هجوما لعناصر داعش على قاطع نفط خانة في ديالى

وأفادت وكالة مهر للانباء ان مصادر الحشد صرحت، بأن قوة من اللواء الأول في الحشد صدت هجوما لعناصر داعش ليلة امس ضمن قاطع المسؤولية في نفط خانة شمال شرق ديالى ، لافتا الى ان قوات الحشد تمكنت من رؤية العناصر المهاجمة بواسطة الكاميرات الليلية وتمكنت من صد مجموعة من الانغماسيين و الإرهابيين يستقلون دراجات نارية فضلا عن كمائن مؤقتة لقناصين تم استهدافهم بواسطة مدفعية الهاون".

وأضافت ان ، عملية إحباط الهجوم وصلت لدرجة الاشتباك القريب بواسطة القنابل اليدوية ، لافتا الى ان "الجماعات الإرهابية تستغل ظروف البلاد و التقلبات الجوية للتسلل واستهداف المدن الآمنة شمال شرق ديالى".

وتابعت ان "هذا التعرض هو السادس من نوعه على قاطع نفط خانة خلال اسبوعين الذي يضم مجموعة قرى سكنية وموقع نفطي لكن ابطالنا لهم بالمرصاد ويفشلون تعرضاتهم. /انتهى/