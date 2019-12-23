شيخ يمني يُقسم أننا في زمن تحرير الأقصى على يد الإمام المهدي (ع)!!!؟؟؟

وهو يقسم ويؤكد أننا نعيش على أعتاب ظهور الإمام المهدي(ع) _أرواحنا له الفداء _وان البيعة بين الركن والمقام غدت قريبة، ويبشر مسلموا العالم بأن تحرير الأقصى بات قاب قوسين او أدنى وهو قريبٌ جداً جداً !!!؟؟؟
يعرض هذا الفيديو الذي وصل وكالة مهر للأنباء جزء من خطبة بعنوان "وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة" لزعيم حركة أنصار المهدي الشيخ حسن التهامي "محمد عبده الحودلي" ابن "كرعة" اليمن ؛والذي اشتهر بخطبه المعادية لآل سعود والتي تكشف كذبهم على الناس وادعائهم الإسلام، وتاريخهم الملطخ بالدماء والملئ بالخيانة؛
رمز الخبر 1900411
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