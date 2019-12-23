شيخ يمني يُقسم أننا في زمن تحرير الأقصى على يد الإمام المهدي (ع)!!!؟؟؟

يعرض هذا الفيديو الذي وصل وكالة مهر للأنباء جزء من خطبة بعنوان "وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة" لزعيم حركة أنصار المهدي الشيخ حسن التهامي "محمد عبده الحودلي" ابن "كرعة" اليمن ؛والذي اشتهر بخطبه المعادية لآل سعود والتي تكشف كذبهم على الناس وادعائهم الإسلام، وتاريخهم الملطخ بالدماء والملئ بالخيانة؛