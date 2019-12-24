آفاق تطلعاتنا لإنشاء طريق النجف هو ربط ايران بجنوب شرقي أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للطرق وبناء المدن في مدينة ايلام علي اصغر كاظمي صرح اليوم الثلاثاء للصحفيين: ان ربط محافظة ايلام بشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية يعد من أهم اهداف الدائرة العامة للطرق وبناء المدن، مضيفا أن أفاق تطلعاتنا من انشاء هذا الطريق السريع الذي يصل الى محافظة النجف، هو ربط ايران بجنوب شرقي أوروبا عن طريق ميناء اللاذقية.

وتابع: التقديرات الاولية لكلفة هذا الطريق السريع الذي يمتد لنحو 126 كم ، كانت ثلاثة الاف مليار تومان، حيث تم اعادة النظر فيها.

وأشار الى الطريق السريع في شمال محافظة ايلام الذي يربط المحافظة بمدينة كربلاء، حيث اكتملت المرحلة الاولى والتي تصل الى 50 كم والمرحلة الثانية بطول 175 قيد الدراسة مع المستثمرين.

واضاف: نظرا الى الأواصر المذهبية والقومية المشتركة التي تجمع بين الشعبين الايراني والعراقي واهمية أمن الحدود المشتركة بين البلدين، تحظى مدينة ايلام باهمية خاصة كونها تعتبر البوابة الرئيسية نحو العتبات المقدسة. /انتهى/