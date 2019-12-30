ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء الاعتداء الامريكي على مقرات الحشد

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاًعن الإعلام الحربي المركزي ان الربيعاوي قال في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ان "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين ٤٥ و ٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و ٥١ جريحا"، مضيفا ان "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة.".

وذكرت في هذا الصدد إستخبارات حزب الله العراقي انه نحن في حالة استنفار وإنعقاد مستمر لبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا ، على الجريمة الاميركية الشنعاء بحق ابناء الحشد الشعبي .

وأن معركتنا اليوم مع اميركا ومرتزقتها باتت مفتوحة على كل الاحتمالات ، ولاخيار لنا اليوم سوى المواجهة ، وليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من ابناء الحشد الشعبي .

وليعلم ترامب انه سيدفع الثمن غاليا في العراق والبلدان التي تتواجد فيها قواته المجرمة .

هذا وقد قامت أمريكا باستهداف مقرات للحشد الشعبي في وقت سابق، ويشير البعض أصابع الإتهام إلى الكيان الصهيوني في هذه العملية. /انتهى/