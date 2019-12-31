مجلس صيانة الدستور الإيراني يرد على مزاعم بومبيو حول الانتخابات التشريعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كد خدايي، كتب في تغريدة. دا على مزاعم بومبيو قائلا “بما ان اهلية الف شخص رفضت في ايران لذا فان هناك تلاعبا يجري في الانتخابات" ولكن عليه ان يجيب على السؤال التالي وهو انه في الانتخابات الاميركية ما هو عدد الافراد الذين ترفض اهليتهم في الدكتاتورية الحزبية ؟ واي شخص مستقل يسجل اسمه من دون راي الاحزاب او ما هو عدد المترشحين ازاء كل مقعد ؟.

وكان بومبیو قد قال في تخرصات له في تغریدة على موقع "تویتر" ان "الإنتخابات البرلمانیة الإیرانیة ستجرى بعد شهرین إلا أن النظام الإیراني بدأ بالتلاعب من خلال استبعاد أكثر من ألف مرشح" حسب زعمه.