العدو الصهيوني واليونان وقبرص يوقعون اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن هذه القمة الثلاثية تأتي بعد أن أجرى نتنياهو الشهر الماضي سلسلة محادثات مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، واتفق معهما على عقد اجتماع يتم خلاله التوقيع على مشروع خط أنبوب الغاز "إيست ميد"الذي يمتد من الكيان المحتل إلى أوروبا عن طريق قبرص واليونان.

وتشكل القمة الثلاثية، التي أعلنت أثينا عن عقدها رسميا الشهر الماضي، استمرارا لقمة الزعماء التي أجريت في مارس الماضي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما يشكل اتفاق الغاز باعتباره اتفاقية حكومية دولية، استمرارا للتفاهمات التي وقعت عام 2017 والتي أجريت في اعقابها دراسة جدوى أولية. /انتهى/