ولايتي: اسم الفريق سليماني ترتعد منه فرائص اعداء الاسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي قال في بيان بمناسبة استشهاد الفريق سليماني إن اسم هذا المجاهد الشجاع الذي استشهد في الهجوم الاميركي الارهابي، سيبقى متألقا في تاريخ ايران الاسلامية، فاسمه ترتعد منه فرائص اعداء الاسلام، ومكافحته بلاده هوادة للارهابيين ، قد سلب النوم من الاعداء بزعامة اميركا والكيان الصهيوني وعملائهما، وفي نهاية المطاف نال الشهادة مكافاة على هذه المقاومة والشجاعة التي لا مثيل لها.

واضاف: ان استشهاد الفريق قاسم سليماني والذي نحن مدينون له بالعديد من انتصاراته لشجاعته، قد بث روحا جديدة في جبهة المقاومة، وان الاميركان ومرتزقتهم سيتحملون نتائج هذه الجريمة الارهابية.

واوضح ولايتي ان جبهة المقاومة، التي تمكنت طيلة هذه السنوات ومن خلال توجيهات قائد الثورة وشجاعة وبطولات الفريق سليماني وكبار القادة في جبهة المقاومة والمدافعين عن المراقد المقدسة وبدعم من الشعب الايراني الأبي وشعوب المنطقة المظلومة، ان تحبط مؤامرة الاعداء المشؤومة في اضعاف وتقسيم الدول الاسلامية، ستنتقم مرة اخرى لهذه الجريمة، وان شهادته المظلومة ستضخ دماء جديدة في عروق جبهة المقاومة في المنطقة والعالم، وستجعل هذا المسار أقوى وأكثر صلابة.

واكد ولايتي، ان ان اسم هذا القائد العظيم سيبقى خالدا في تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية واذهان الشعب الايراني النبيل والشعوب المضطهدة في المنطقة، وان دمائه الطاهرة ستكون مصدرا كبيرا لمكافحة اعداء الاسلام وايران بلاد هوادة.