النظام الأمريكي هو المسؤول عن عواقب مغامرته الاجرامية

وقدم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاق دربه ولاسيما الشهيد ابو مهدي المهندس الذين قارعوا الارهاب الى صاحب العصر والزمان وقائد الثورة الاسلامية ومقاتلي المقاومة الاسلامية ورفاق دربه وذوي الشهيد وجميع الشعب الايراني .

وقال البيان ان الفريق قاسم سليماني لم يكن مدعاة لشموخ وفخر الايرانيين فحسب بل لجميع المسلمين والمستضعفين الرازحين تحت نير الظلم في كافة العالم . وان استشهاد هذا القائد العملاق في المقاومة وان كان خسارة كبيرة للعالم الاسلامي والشعب الايراني الكبير ولكن وكما قال الامام الخميني الراحل ان كل لواء يسقط من يد قائد مقتدرة سيرفع من قبل قائد اخر .

وجاء فی البيان: على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين وعلى أميركا أن تدرك انها ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي في غرب اسيا

وتوعد البيان ان الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذا الحساب الخاطئ كما قال قائد الثورة فإن انتقاماً شديداً سيكون بانتظار الجناة الذين تلطخت أيديهم بدماء اللواء سليماني الطاهرة.

واكد البيان ان خط الجهاد والمقاومة سيستمر بحافز مضاعف والنصر سيكون حليف المجاهدين السائرين في هذا الطريق وعلى كل من عوّل على هذه الإجراءات الجبانة أن يعلم أن إرادة الجمهورية الإسلامية في مواصلة سياسة المقاومة باتت أقوى.

واوضح انه لاشك أن هذه الجريمة الأمريكية كانت انتقاماً لداعش والإرهابيين التكفيريين معلنا أن النظام الأميركي هو المسؤول عن عواقب هذه المغامرة الإجرامية.

ورأى البيان ان اختلاط دماء القادة الإيرانيين والعراقيين بهذا المسار يرمز إلى الرابطة غير القابلة للكسر بين الشعبين./انتهى/

