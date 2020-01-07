الحرس الثوري يطلق عشرات الصواريخ على القاعدة الأمريكية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية استهدفت قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأميركية في منطقة الأنبار شمال العراق.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية، أنه تم تنفيذ العملية بإسم الشهيد الفريق المجاهد قاسم سليماني، وبرمز يا زهراء (سلام الله عليها).

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كما ذكرت بعض المصادر عن دوي انفجار هائل وانفجار ضخم في أربيل. ويقال إن طائرات الهليكوبتر الأمريكية تحلق فوق المدينة.

ويأتي الهجوم انتقاما لاغتيال القائد الشهيد سليماني عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض أرض.

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وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة. /انتهى/