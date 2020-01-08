https://ar.mehrnews.com/news/1901073/ ٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ رمز الخبر 1901073 الفيديو الفيديو ٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ شريط مصور مواطنون يشاركون في مراسم دفن الشهيد الفريق قاسم سليماني شارك سكان مدينة كرمان في مراسم دفن الشهيد الفريق قاسم سليماني حيث أقاموا مراسم العزاء في مسقط رأسه . تحميل 1 MB رمز الخبر 1901073 سمات قاسم سليماني كرمان تشييع جثمان قاسم سليماني مطالب مرتبط قائد الثورة: نحن لا نعتبر دول الجوار أعداء طالما لم يعتدوا علينا بدء مراسم دفن الجثمان الطاهر للشهيد سليماني في كرمان مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني بعد عملية الثأر
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