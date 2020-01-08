  1. الفيديو
٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤

شريط مصور

مواطنون يشاركون في مراسم دفن الشهيد الفريق قاسم سليماني

مواطنون يشاركون في مراسم دفن الشهيد الفريق قاسم سليماني

شارك سكان مدينة كرمان في مراسم دفن الشهيد الفريق قاسم سليماني حيث أقاموا مراسم العزاء في مسقط رأسه .

تحميل 1 MB

رمز الخبر 1901073

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 12 =

    الأكثر قراءة