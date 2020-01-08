  1. إيران
٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨

شريط مصور

مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني بعد عملية الثأر

مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني بعد عملية الثأر

جثمان الشهيد القائد قاسم سليماني يواري الثراى بعد استهداف الصواريخ الايرانية للقواعد الامريكية في العراق.

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رمز الخبر 1901054

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