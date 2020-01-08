https://ar.mehrnews.com/news/1901054/ ٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ رمز الخبر 1901054 إيران إيران ٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٨ شريط مصور مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني بعد عملية الثأر جثمان الشهيد القائد قاسم سليماني يواري الثراى بعد استهداف الصواريخ الايرانية للقواعد الامريكية في العراق. تحميل 3 MB رمز الخبر 1901054 سمات قاسم سليماني عين الاسد ايران صواريخ الحرس الثوري البالستية مطالب مرتبط 5 صواريخ على الأقل استهدفت قاعدة التاجي الامريكية في العراق إيران تهاجم بالصواريخ قاعدتين أمريكيتين داخل العراق صواريخ على عين الأسد ثأرا لدماء الشهداء
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