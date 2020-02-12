صالحي: الاعداء عوّلوا كثيراً على استهداف الشهيد "قاسم سليماني"

وأفادت وكالة مهر للانباء انه، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية "علي أكبر صالحي" وعدد من مسؤولي السفارة الإيرانية في النمسا، أقامت البعثة الثقافية في السفارة الإيرانية هناك، يوم امس الثلاثاء وذلك خلال مراسم أربعينية الشهيد "قاسم سليماني" في "فينا".

وخلال المراسم وصف صالحي الشهيد سليماني قائلاً: تليق به عبارة "عاش سعيداً ومات سعيداً"

وفي إشارة منه إلى معرفته السابقة بالشهيد اكد صالحي، أن التصديق بالله والتسليم له والتوكل عليه في أصعب الظروف التي يدخل فيها الخوف إلى قلب الجميع، من أبرز صفات الشهيد "قاسم سليماني".

وختم صالحي، كلامه قائلا: أكبر أعداء الشهيد "قاسم سليماني" ومن بينهم قادة في "داعش"، عوّلوا كثيراً على استهداف الشهيد. /انتهى/