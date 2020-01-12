سنثأر للحاج قاسم.. العراق لن يكون آمناً للأمريكان وعملائهم

أفادت وكالة مهر للامباء نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أكرم الكعبي زار منزل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وتحدث مع عائلته الكريمة.

وقدم الشيخ أكرم الكعبي تعازيه لذوي الشهيد سليماني، وخاطب بنت الشهيد سليماني، قائلا: رأيتك مرة في العراق مع الحاج قاسم، لو تذكرين كان وقت الافطار، انا استغربت كثيرا، وسئلت الحاج قاسم لماذا تعرض بنتك الى الخطر وتأتي بها الى العراق؟ فقال: بنتي متعلقة بي كثيرا وتطلب مني في أكثر الاوقات أن ترافقني ولذلك انا اضطر في بعض الاحيان أن اسمح لها بان تأتي معي.

وأشار الى عهد المقاومة للثأر من الارهابيين الامريكان، قائلا: ادعو الله أن يمُن عليكم بالصبر والسلوان، انتم لكم الحق أن تفتخروا بالحاج قاسم، إن شاءالله تسمعون قريبا عن خبر الثأر للحاج قاسم.

وتابع، انا جئت الى هنا لاُهون عليكم المصاب واعهد اليكم بان العراق لن يكون مكانا امنا للامريكان.

وفي الختام طلب الشيخ اكرم الكعبي من عائلة القائد الاسلامي الكبير أن تدعو لانتصار المقاومة الاسلامية في مواجهة اعداء الاسلام. /انتهى/