الرئيس روحاني يعلن اتخاذ قرارات جيدة وهامة لتوسيع العلاقات بين إيران وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأت في طهران عصر اليوم الاحد جولة محادثات خاصة بين الرئيس الايراني حسن روحاني وامير قطر الشيخ تميم بن حمد، وانطلقت هذه المحادثات فور الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمي من قبل الرئيس روحاني لامير قطر والتي جرت في قصر "سعد آباد" بطهران.

وقال الرئيس روحاني خلال المؤتمر الصحفي عصر اليوم الاحد انه بات جلي للجميع في ان العلاقات بين البلدين الشقيقين هي علاقات تاريخية تقوم دوما على اساس الصداقة وحسن الجوار.

واضاف روحاني انه وخلال السنوات الاخيرة وعقب الحصار والحظر الذي فرضته بعض البلدان على قطر نهضت ايران بواجبات الجيرة والصداقة التاريخية ووقفت الى جانب قطر وهي ستبقى في المستقبل ايضا الى جانبها .

واكد روحاني ان مباحثات اليوم شهدت اتخاذ قرارات مهمة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين وقال اننا لدينا علاقات سياسية جيدة ولدينا طاقات جيدة للغاية في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية وسيجري خلال الاشهر القادمة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين ونامل ان يشهد البلدان الى جانب تشكيل اللجنة المشتركة تعاونا تجاريا وتقنيا وتوظيف الاستثمارات بين البلدين في كافة المجالات.

وتابع اننا قررنا ان تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين اجتماعات سنوية منتظمة وكذلك قررنا تعزيز العلاقات السياسياة وتبادل الزيارات بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين من اجل توظيف جميع الطاقات بما يخدم شعبي البلدين.

واكد الرئيس خاتمي انه ونظرا الى اهمية امن المنطقة ولاسيما الممرات المائية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان قررنا اطلاق مشاورات وتعاونا اكبر من اجل امن المنطقة باسرها ونحن نولي اهمية لهذه الزيارة وحضور امير قطري والوفد المرافق له في ايران ونامل ان نشهد علاقات اوسع بين البلدين .

واعرب روحاني عن امله في ان تترك هذه الزيارة تاثيرا بناء للغاية على البلدين معبرا عن شكره لحضور امير قطر في طهران ./انتهى/