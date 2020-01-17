قائد الثورة الاسلامية سيؤم صلاة الجمعة

اكتظ مصلى الامام الخميني (رض) بطهران منذ الصباح الباكر بحشود المصلين لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
وكانت لجنة اقامة صلاة الجمعة في طهران، أعلنت بأن أبواب المصلى ستكون مفتوحة للمصلين منذ الساعة التاسعة صباحا، وطلبت منهم القدوم إلى المصلى قبل ساعة من بدء مراسم صلاة الجمعة، الا أن الشوارع المؤدية إلى مصلى الامام الخميني (رض) اكتظت بحشود المصلين المتوافدين صوب المصلى من مختلف الشرائح رجالا ونساء، شبابا وشيوخا وأطفالا منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، حاملين صور الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ولافتات كتب عليها شعارات "أنا حارس ثوري"، و"الحرس الثوري فداء للشعب".
رمز الخبر 1901356
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