نفير الفجر في الأقصى والإبراهيمي يوحدُ الفلسطينيين ويرعب الإسرائيليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "فلسطين اليوم" أنمواقع التواصل الاجتماعي احتفت واستبشرت بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة، والتي تظهر التكاتف مع أهلنا في الخليل والقدس وأنهم ليس وحدهم، وتركت الحملة رسالة للعالم ودفعة قوية لكل المراقبين للقضية الفلسطينيين أن الفلسطينيين أشداء، أقوياء، ولم ولن يتنازلوا عن أملهم في العودة لديارهم.

وشارك الآلاف من المصلين في أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي للأسبوع الثاني على التوالي.

وأصيب مصلون بالأعيرة المطاطية ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى خلال تفريغه من المصلين فجر الجمعة.

كما، وأدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في مساجد قطاع غزة، لإسناد المصلين في المسجدين الأقصى في القدس و"الإبراهيمي" في الخليل. /انتهى/