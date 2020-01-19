تعطيل الرحلات الجوية بمطار العاصمة طهران بسبب كثافة الثلوج المتساقطة

وأكدت ادارة العلاقات العامة بمطار مهرآباد الدولي، تعليق كافة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر اثر تساقط الثلوج وتدني الرؤية الافقية دون 300 متر.

يذكر أن مطار مهرآباد يقع غرب العاصمة ومخصص للرحلات الداخلية، والتشريفات.