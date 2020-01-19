  1. إيران
١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩

تعطيل الرحلات الجوية بمطار العاصمة طهران بسبب كثافة الثلوج المتساقطة

تعطيل الرحلات الجوية بمطار العاصمة طهران بسبب كثافة الثلوج المتساقطة

توقفت حركة الرحلات الجوية عبر مطار "مهرآباد" الدولي اثر هطول الثلج بشكل كثيف في العاصمة طهران.

وأكدت ادارة العلاقات العامة بمطار مهرآباد الدولي، تعليق كافة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر اثر تساقط الثلوج وتدني الرؤية الافقية دون 300 متر.

يذكر أن مطار مهرآباد يقع غرب العاصمة ومخصص للرحلات الداخلية، والتشريفات.

رمز الخبر 1901403

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