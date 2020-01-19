اسما "اميرعلي" و"فاطمة" اكثر رواجا في ايران في العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مديرية الاحوال المدنية الايرانية سيف الله ابوترابي اعلن في تصريح ادلى به اليوم الأحد ان اسماء الذكور الاكثر رواجا في ايران خلال العام الجاري هي:امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، سامیار، محمدطاها و آریا كما ان اسماء الاناث الاكثر رواجا في ايران خلال العام الجاري هي: فاطمه، زهرا، حلما، زینت، یسنا، آوا، مرسانا، نازنین زهرا، باران و فاطمه زهرا.
اعلن المتحدث باسم مديرية الاحوال المدنية الايرانية سيف الله ابوترابي ان اسماء اميرعلي و فاطمة هي اكثر رواجا في البلاد في العام الحالي الايراني.
رمز الخبر 1901408
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