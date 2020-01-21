وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن عن الإعلام الحربي المركزي أن تحالف العدوان يضيف سفينة نفطية اخرى إلى جانب السفن التي يحتجزها من قبل لتصبح عدد السفن المحتجزة ثمان سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل رغم حصولها على تصاريح الدخول الى ميناء الحديدة. /انتهى/
صرحت شركة النفط اليمنية ان تحالف العدوان يحتجز سفينة نفطية يمنية أخرى ليصبح عدد السفن المحتجزة 8سفن
وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن عن الإعلام الحربي المركزي أن تحالف العدوان يضيف سفينة نفطية اخرى إلى جانب السفن التي يحتجزها من قبل لتصبح عدد السفن المحتجزة ثمان سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل رغم حصولها على تصاريح الدخول الى ميناء الحديدة. /انتهى/
رمز الخبر 1901484
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