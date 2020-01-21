وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن عن الإعلام الحربي المركزي أن تحالف العدوان يضيف سفينة نفطية اخرى إلى جانب السفن التي يحتجزها من قبل لتصبح عدد السفن المحتجزة ثمان سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل رغم حصولها على تصاريح الدخول الى ميناء الحديدة. /انتهى/

