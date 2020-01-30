اقامة الليلة الاخيرة من مراسم العزاء بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

وشارك في هذه المراسم التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض)، قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي و أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي وعدد آخر من المسؤولين والآلاف من مختلف شرائح الشعب.

والقى آية الله أحمد خاتمي كلمة في هذه المراسم اشار فيها الى ان شجاعة وعفة ومشاركة السيدة فاطمة الزهراء (س) في الدفاع عن الحق من ميزاتها البارزة في التاريخ معتبرا مشاركة الشعب في مختلف الميادين رسمالا للجمهورية الاسلامية وان هذه المشاركة من اهم عوامل بقاء النظام الاسلامي خلال السنوات ال41 الماضية.

ورأى خاتمي ان "صفقة القرن" التي تسعى الادارة الامريكية لتمريرها هي "جريمة القرن" في الواقع وهي صفقة لاحتلال المزيد من الاراضي الفلسطينية داعياً العالم الاسلامي الى ان ينهض ويقف في وجه الغطرسة الامريكية والاحتلال الصهيوني بشكل موحد.

كما القيت في هذه المراسم مراثي دينية في عزاء الصديقة الكبرى سلام الله عليها./انتهى/