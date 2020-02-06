الحشد الشعبي يتصدى لهجوم تنظيم "داعش" في الحضر جنوب الموصل

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مصادر الحشد الشعبي صرحت ، بأن قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وأضاف، أن عملية التصدي للهجوم ماتزال مستمرة. /انتهى/

