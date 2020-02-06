  1. السياسة
٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم تنظيم "داعش" في الحضر جنوب الموصل

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم تنظيم "داعش" في الحضر جنوب الموصل

تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مصادر الحشد الشعبي صرحت ، بأن قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.
وأضاف، أن عملية التصدي للهجوم ماتزال مستمرة. /انتهى/
 

رمز الخبر 1901877

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