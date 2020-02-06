يعود الفضل في أمننا الحالي الذي نتمتع به إلى حرّاس الحدود

وأفادت وكالة مهر للانباء ان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني "كيومرث حيدري" صرح خلال مراسم تكريم أمهات وأزواج الشهداء، مشيراً إلى فضل حراس الحدود والجنود الذين يحرسون الوطن على مدار ال24ساعة قائلاً: " إذا ما كنا اليوم مطمئنين من اننا نتمتع بدرجة عالية من الأمن والأمان وأننا لن نتعرض لعدوان فيعود ذلك الفضل إلى الآلاف من حرّاس الحدود الذين وصلوا الليل بالنهار والفجر بالعشاء ليرصدوا وضعية الحدود وأي إعتداء من قبل الأعداء.

وأضاف حيدري مشيراً إلى فضل الشهداء وأهميتهم في عزة البلاد وحمايتها، " نتمنى ان نستطيع ايصال راية الشهداء من نسل إلى آخر ونوصلها من الآباء إلىأبناء وشباب هذه الأرض. /انتهى/