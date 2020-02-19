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١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٧:١٦

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الشيخ الكعبي: بدأ العد التنازلي لساعة "صفر الانتقام"

الشيخ الكعبي: بدأ العد التنازلي لساعة "صفر الانتقام"

أعلن الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لشهداء محور المقاومة وشهداء الأمن في طهران، عن بدء العد التنازلي لساعة الصفر للانتقام، معلناً عن حتمية الرد العسكري للمقاومة العراقية على المحتل الامريكي، ووصفه بأنه سيكون استنزافياً ومفاجئاً.

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وأشاد الشيخ الكعبي بالدعم الإيراني وبجهود الشهيد الفريق قاسم سليماني في العراق، وقال إن "أقلّ الوفاء والثأر من الجريمة الجبانة في استهداف القادة الشهداء هو تطهير المنطقة من الوجود الأميركي المشؤوم بشكل كامل".

رمز الخبر 1902222

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