النساء في السعودية تزاحم الرجال في "بطولة الورق"

فكذبوا الرسل واستحبوا الكفر على الايمان واستمروا بمعاصيهم حتى أتاهم أمر الله بغتة، ولأن سنة الله هي واحدة ولأننا لسنا ببعيدين عن تلك الأقوام، سيأخذ الله اليوم من كفر وطغى وعصى كما أخذ العصاة الاوائل أخذ عزيز مقتدر، وكلما ازدادوا بطغيانهم وكفرهم وكبرهم كلما اقترب غضب الله عليهم واستعجلوه، فهي سنة الله لا تبديل لسنته. /انتهى/