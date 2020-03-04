ظريف يستعرض مع نظيره النمساوي آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

وأفادت الدائرة العامة للإعلام بوزارة الخارجية، ان الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم الأربعاء، آخر التطورات فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، والخطوات المتخذة من قبل إيران في سياق منع تفشي هذا الفيروس، وسبل مكافحته الجماعية.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 92 حالة والمصابين الفين و922 ، فيما بلغ عدد المتعافين 552 شخصا.