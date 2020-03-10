  1. إيران
١٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٤:٥٢

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ايران الى 291 والمصابين 8042

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ايران الى 291 والمصابين 8042

اعلن مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، بان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 حالة.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم الاحد انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 881 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 8042 لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 54 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 291 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ  2731 ودعا المواطنين الى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتِهم./انتهى/

رمز الخبر 1902701

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