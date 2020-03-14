ظريف: الرئيس الإيراني حثّ نظرائه على عدم التقيد بالعقوبات الأمريكية

وأضاف ظريف في تغريدته، ان رئيس الجمهورية بين لنظرائه أن الحظر الأميركي كيف يعيق وبشدة بمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19 في إيران؛ داعيا اياهم تجاهل هذا الحظر؛ وتابع، "ليس من الأخلاق أن نسمح لمتنمر متبجح أن يقتل الأبرياء."

وكتب، "ان الفيروسات لا تعرف السياسة ولا الجغرافيا، ولهذا، يجب أن نكون نحن كذلك أيضا".

وفي تغريدة أخرى له نشر ظريف صورة عن رسالة بعث بها الى الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش وكتب: في الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش طلبت (باصرار) من هذه المنظمة الدولية والدول الاعضاء فيها لعدم الاكتراث بالحظر الاميركي اللاانساني على بلدي.