https://ar.mehrnews.com/news/1903186/ ٠٥/٠٤/٢٠٢٠ ٥:٠٧ م رمز الخبر 1903186 الفيديو الفيديو ٠٥/٠٤/٢٠٢٠ ٥:٠٧ م شريط مصور السفارة الأمريكية في العراق تحت مرمى نيران المقاومة تصوير جوي للسفارة الامریکیة في بغداد باستخدام طائرة مسيرة تابعة للمقاومة العراقية. تحميل 2 MB رمز الخبر 1903186 سمات العراق السفارة الامريكية المقاومة مطالب مرتبط إضائة ثلاثية الأبعاد تزين بها برج الحرية وسط العاصمة طهران /صور اطلاق سراح انثى الفهد التي تدعى "ايران" في البرية امتلاء حوض المياه الخلفية لسد "سفید رود" شمال ايران /الفیدیو هكذا قدّم الطبيب والفيلسوف الايراني "ابن سينا" نصائح للوقاية من الطاعون قبل 10 قرون! زيارة اللواء نقدي لأحد مراكز مصابي فايروس كورونا في مدينة قم /صور وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني
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