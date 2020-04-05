  1. الفيديو
٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٥:٠٧ م

شريط مصور

السفارة الأمريكية في العراق تحت مرمى نيران المقاومة

السفارة الأمريكية في العراق تحت مرمى نيران المقاومة

تصوير جوي للسفارة الامریکیة في بغداد باستخدام طائرة مسيرة تابعة للمقاومة العراقية.

تحميل 2 MB

رمز الخبر 1903186

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 6 =