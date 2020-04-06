هكذا قدّم الطبيب والفيلسوف الايراني "ابن سينا" نصائح للوقاية من الطاعون قبل 10 قرون!

ويقدم ابن سينا طرقا للوقاية من الطاعون، تبدأ بـ”عدم الخوف من المرض، والابتعاد عن التجمعات لأن الفيروس ينتقل عبر الهواء. ويجب إغلاق المساجد والأسواق مؤقتا، ليصلي كل شخص في بيته ، ويجب تعقيم النقود بالخل ،من يعتني منكم بمريض فليعقم أنفه بقطن مبلل بالخل، وليمضغ في فمه أوراق الشيح”
تداول باحثون ونشطاء عرب مؤخرا مقطع من فيلم سوفييتي قديم أنتج عام 1956م عن ابن سينا (980م -1037م).وفيه يقدم “الشيخ الرئيس” نصائح للوقاية من الطاعون تتشابه إلى حد كبير مع النصائح المقدمة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يتحدث ابن سينا عن وباء الموت الأسود ... انظروا كيف حدد بكل دقة سبب الوباء و كيفية انتقاله وطرق الحماية باستعمال الخلّ لتعقيم اليدين والثياب وأمره بالحجر الصحي.
رمز الخبر 1903224
تعليقك