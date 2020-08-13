هروب الكولونيل "مايلز كاغنز" اثناء مقابلة تلفزيونية بسبب اطلاق صفارات الانذار

يظهر هذا الفيديو الذي وصل وكالة مهر للأنباء مشهد هروب الكولونيل "مايلز كاغنز" اثناء مقابلة تلفزيونية على قناة التغيير بسبب اطلاق صفارات الانذار بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد