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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٢٥ م

شريط مصور

هروب الكولونيل "مايلز كاغنز" اثناء مقابلة تلفزيونية بسبب اطلاق صفارات الانذار

هروب الكولونيل "مايلز كاغنز" اثناء مقابلة تلفزيونية بسبب اطلاق صفارات الانذار

يظهر هذا الفيديو الذي وصل وكالة مهر للأنباء مشهد هروب الكولونيل "مايلز كاغنز" اثناء مقابلة تلفزيونية على قناة التغيير بسبب اطلاق صفارات الانذار بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد

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وتناقلت وسائل الإعلام العراقية خبر  قصف السفارة الأمريكية في بغداد.

هذا وقد استهدفت عبوة ناسفة رتل للدعم اللوجستي يضم معدات لقوات التحالف في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار في العراق. 

رمز الخبر 1906556

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