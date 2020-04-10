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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٦ م

شريط مصور

تساقط ثلوج ربيعية في العاصمة الايرانية

تساقط ثلوج ربيعية في العاصمة الايرانية

غطت الثلوج الربيعية بعض مناطق طهران، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الايرانية.

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رمز الخبر 1903289

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