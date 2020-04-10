https://ar.mehrnews.com/news/1903289/ ١٠/٠٤/٢٠٢٠ ١٢:٠٦ م رمز الخبر 1903289 الفيديو الفيديو ١٠/٠٤/٢٠٢٠ ١٢:٠٦ م شريط مصور تساقط ثلوج ربيعية في العاصمة الايرانية غطت الثلوج الربيعية بعض مناطق طهران، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الايرانية. تحميل 15 MB رمز الخبر 1903289 سمات تساقط الثلوج طهران العاصمة الايرانية مطالب مرتبط هكذا قدّم الطبيب والفيلسوف الايراني "ابن سينا" نصائح للوقاية من الطاعون قبل 10 قرون! السفارة الأمريكية في العراق تحت مرمى نيران المقاومة إضائة ثلاثية الأبعاد تزين بها برج الحرية وسط العاصمة طهران /صور
تعليقك