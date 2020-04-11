https://ar.mehrnews.com/news/1903307/ ١١/٠٤/٢٠٢٠ ٢:٠٤ م رمز الخبر 1903307 الفيديو الفيديو ١١/٠٤/٢٠٢٠ ٢:٠٤ م شريط مصور نیویورك تستخدم مقابر جماعية لضحايا كورونا/فيديو ذكرت مصادر إعلامية أن سلطات نيويورك تستخدم مدافن جزيرة هارت آيلاند كمدافن جماعية لضحايا الفيروس الكورونا. تحميل 8 MB رمز الخبر 1903307 سمات نيويورك كورونا فيروس كورونا كوفيد-19 مطالب مرتبط طبيبة ايرانية تعبر المناطق الوعرة لاغاثة المرضى تساقط ثلوج ربيعية في العاصمة الايرانية هكذا قدّم الطبيب والفيلسوف الايراني "ابن سينا" نصائح للوقاية من الطاعون قبل 10 قرون!
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