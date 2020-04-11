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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٠٤ م

شريط مصور

نیویورك تستخدم مقابر جماعية لضحايا كورونا/فيديو

نیویورك تستخدم مقابر جماعية لضحايا كورونا/فيديو

ذكرت مصادر إعلامية أن سلطات نيويورك تستخدم مدافن جزيرة هارت آيلاند كمدافن جماعية لضحايا الفيروس الكورونا.

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رمز الخبر 1903307

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