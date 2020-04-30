أنصار الله تدين قرار المانيا تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية

وافادت وكالة مهر للانباء ان حركة انصار الله اصدرت بيانا ادانت فيه قرار السلطات الألمانية الخميس حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، وتصنيفه "منظمة إرهابية". فيما يلي نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

ندين ونرفض القرار الذي اتخذته ألمانيا بحق المجاهدين في حزب الله وتصنيف الحزب منظمة إرهابية في تماهي واضح مع الرغبة الامريكية والصهيونية وما يخدم مشروعهما الشيطاني والتدميري في المنطقة.

إن هذا القرار يحقق الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في التطبيع مع الصهاينة والوقوف ضد الشعوب الحرة الرافضة لهيمنة الاستكبار العالمي والمدافعة عن حقوق الأمة وكرامتها.

وأمام هذه التطورات الخطرة نؤكد وقوفنا إلى جانب إخواننا المجاهدين في حزب الله وحركات المقاومة الإسلامية ونعلن تضامننا الكامل معها ..

كما ندعو كل الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض هذا القرارات والخطوات المتخذة بحق المجاهدين في حزب الله في لبنان وحركات المقاومة الإسلامية والاهتمام بقضية فلسطين والقدس كقضية أولى ومركزية لتبقى حية في قلوبنا تنبض بالعروبة والإسلام مع بقاء مشاعر الجهاد والإستشهاد والإيمان بعدالة القضية وصوابية المسار ..



المكتب السياسي لأنصار الله

الخميس 7 رمضان 1441هـ

الموافق 30 إبريل 2020م