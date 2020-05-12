"الملاكم" الإيراني يذهب إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قامت وكالة دائرة الزرقاء الأدبية نيابة عن دار طوطي للنشر، ببيع حقوق نشر كتاب "الملاكم" لدار الحدائق اللبنانية.

دار الحدائق دار نشر متخصصة في كتب الأطفال وهي تعمل منذ 32 عاماً في طباعة ونشر الكتب في أنحاء الدول العربية.

"الملاكم" كتاب من تأليف ورسم حسن موسوي وهو يروي أحداثاً تفيض بالتقلبات في حياة البطل الرياضي الذي خسر أصدقاءه بسبب الغضب. تم تأليف هذا الكتاب وتصميمه للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً.

وفاز حسن موسوي في وقت سابق مع كتاب الملاكم بجائزة الدورة السابعة والعشرين للرسم التوضيحي في براتيسلافا لعام 2019. تعد جائزة براتيسلافا واحدة من أرقى الجوائز في مجال الرسم التوضيحي للكتب، وسيتمكن الفائز في المهرجان أيضاً من تصميم ملصق لمعرض بولونيا الدولي لكتاب الأطفال.

دار طوطي للنشر هي القسم الخاص بالأطفال والمراهقين في دار فاطمي للنشر./انتهى/