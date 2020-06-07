حماس تهدد الكيان الصهيوني بإنتفاضة عارمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حماس قالت في بيان صحفي لها اليوم: "إنّ القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية إسلامية، ولن تستطيع قوى الأرض برمتها تغيير هويتها وعنوانها وتاريخها، وهي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، و أنّ الاحتلال ومخططاته الإستعمارية في فلسطين مصيرها الزوال، ولن تؤمّن له كل مشاريعه التآمرية أيّ مستقبل على الأراضي الفلسطينية".

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتزامن مع دخول بعض الأنظمة الرسمية في المنطقة مرحلة علنية من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، عبر مسارات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وفنية، في تحدٍ لكرامة وإرادة الشعوب العربية والإسلامية التي طالما ساندت الشعب الفلسطيني في محطات طويلة من الصراع مع العدو الصهيوني، وطالبت حكوماتها بدعم المقاومة الفلسطينية، وفتح الحدود أمام شعوب الأمة للمشاركة في تحرير فلسطين والقدس.

وناشدت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمانات العربي إلى استنهاض الأمة بكافة مستوياتها، وقيادة حملة توعوية للشعوب العربية والإسلامية، بالحقوق والثوابت الفلسطينية، والتصدي للمخاطر التي تواجه مدينة القدس وأهلها، ودعم صمودهم بكل الوسائل.

