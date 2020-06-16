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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٣٣ م

واعظي يحذر الشعب الأفغاني من مغبة الوقوع في شرك "إيران فوبيا"

واعظي يحذر الشعب الأفغاني من مغبة الوقوع في شرك "إيران فوبيا"

حذر مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، اليوم الثلاثاء، الأفغانيين من مغبة سيناريوهات الأعداء لخلق حالة عداء بين الشعب الإيراني والأفغاني واستهداف العلاقات الأخوية بين الدولتين الجارتين.

وورد على حساب واعظي الشخصي في موقع تويتر اليوم الثلاثاء: إن وعي الحكومة الافغانية في الحد من إثارة التخويف من ايران السيناريو الذي خططه الاعداء لتقويض العلاقات الاخوية بين الشعبين وعدم تجاهل الاستضافة الكريمة للحكومة والشعب الايراني لثلاثة ملايين شخص من رعايا افغانستان خلال العقود الاخيرة يصب في المصالح الوطنية للبلدين معاً. 

وقام بعض العناصر خلال الايام الاخيرة بالاساءة والاعتداء على مبنى السفارة الايرانية في كابول ردا على شائعات حول ضلوع حرس الحدود الايراني بمصرع عدد من الرعايا الافغان في المنطقة الحدودية بين البلدين اثناء محاولة اجتياز الحدود بشكل غيرشرعي فيما نفى المسؤولون الايرانيون عدّة مرات صحة هذه الشائعات./انتهى/

رمز الخبر 1905050

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