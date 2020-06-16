واعظي يحذر الشعب الأفغاني من مغبة الوقوع في شرك "إيران فوبيا"

وورد على حساب واعظي الشخصي في موقع تويتر اليوم الثلاثاء: إن وعي الحكومة الافغانية في الحد من إثارة التخويف من ايران السيناريو الذي خططه الاعداء لتقويض العلاقات الاخوية بين الشعبين وعدم تجاهل الاستضافة الكريمة للحكومة والشعب الايراني لثلاثة ملايين شخص من رعايا افغانستان خلال العقود الاخيرة يصب في المصالح الوطنية للبلدين معاً.

وقام بعض العناصر خلال الايام الاخيرة بالاساءة والاعتداء على مبنى السفارة الايرانية في كابول ردا على شائعات حول ضلوع حرس الحدود الايراني بمصرع عدد من الرعايا الافغان في المنطقة الحدودية بين البلدين اثناء محاولة اجتياز الحدود بشكل غيرشرعي فيما نفى المسؤولون الايرانيون عدّة مرات صحة هذه الشائعات./انتهى/