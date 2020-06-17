الكاظمي: سنقف الى جانب ايران كما كانت الى جانبنا في الظروف الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استقبل رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همّتي في بغداد، كاشفاً عن اصداره أوامر تقضي بحل المشاكل المالية التي تواجهها ايران في مراوداتها مع العراق.

واشار الكاظمي الى ان "العراق سيكون الى جانب ايران في ظروفها الصعبة كما قدّمت الأخيرة دعمها للعراق ووقفت الى جانبه في ظروفه الصعبة ايضا".

واعرب "الكاظمي عن أمله في رفع العقوبات المفروضة على ايران سريعا وعودة الظروف الى طبيعتها السابقة مؤكدا انه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في العراق من اجل حل المشاكل المالية التي تواجهها ايران في تعاملاتها مع العراق وتسديد طلباتها"، مضيفا: "رسالتنا لأصدقائنا في طهران هي ان العراق ماض في هذه السياسة".

ونوه الكاظمي الى ان العراق يرغب بالاستفادة من تجارب ايران الناجحة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة استئناف التبادلات التجارية التي تقلصت بين البلدين بسبب فيروس كورونا"./انتهى/