إيران تطالب رومانيا باتخاذ إجراءات سريعة لتوضيح سبب وفاة القاضي "منصوري"

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الروماني لدى طهران تم استدعاؤه اليوم (الأحد) إلى وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم تسليمه مذكرة من وزارة الخارجية.

ودعت وزارة الخارجية في المذكرة السلطات الرومانية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح سبب وفاة القاضي غلام رضا منصوري ، احد الرعايا الايرانيين .

ودعا مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السفير الروماني لدى طهران ، وسلمه مذكرة رسمية من وزارة الخارجية ، دعا فيه إلى التعجيل بإجراءات السلطات الرومانية ذات الصلة للتحقيق في سبب وفاة غلام رضا منصوري ، احد الرعايا الايرانيين ، والإعلان عنه.

وتوفى غلام رضا منصوري وهو متهم بقضايا اقتصادي ، يوم الجمعة المنصرم في رومانيا.

وشدد مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الايرانية على دور الحكومة الرومانية في ضمان سلامة غلام رضا منصوري ، الذي كان تحت مراقبة الشرطة ، أشار إلى طلب أسرة المتوفى وأهمية هذه القضية بالنسبة للراي العام الايراني مؤكدا ضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات الطبية والقانونية والكشف عن اسباب وفاة غلام رضا منصوري بشفافية ونقل جثمان المتوفى إلى البلاد.

وخلال الاجتماع ، صرح السفير الروماني أيضا أنه بعد الحصول على رأي مسؤولي بلاده في هذا الصدد ، سيقدم نتائج التدابير المتخذة إلى مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/