لن نأخذ الإذن من قوى الإستكبار كي نطور صناعاتنا الدفاغية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني العميد" أمير حاتمي" صرح صباح اليوم في معرض رده على سعي أمريكا الدؤوب للضغط على المنظمات الدولية لاستمرار عقوبات حظر السلاح على إيران أن أمريكا تناست بأن إيران ورغم العقوبات المستمرة عليها طيلة أربعين عام تمكنت من الوصول إلى قوة ردع لا يستهان بها، مؤكداً أن بلاده لن تاخذ الموافقة من قوى الإستكبار كأمريكا وغيرها فيما يتغلق بتطوير وتوسعة القدرة الدفاعية الإيرانية.

وجاء هذا التصريح خلال مراسم تسليم 3 طائرات حربية جديدة من طراز "كوثر" إيرانية الصنع للقوة الجوية الإيرانية.

وتعد طائرة كوثر مقاتلة حربية متطورة تقوم بمهمة الاسناد الجوي القريب، والتي تم تصنيعها بقدرات محلية، وهذا ما جعل إيران في مصاف الدول القليلة التي تمتلك تقنية تصميم وانتاج الطائرات المقاتلة التي تتميز بمنظومات الكترونية متطوررة واجهزة السيطرة على النار من الجيل الرابع.

وتمتلك هذه الطائرة قابلية استيعاب مقعد أو مقعدين، لاستخدامها في تدريب الطيارين في المراحل المتقدمة.

وتشرف القوات الجوية للجيش في طهران ومنظمة الصناعات الدفاعية في أصفهان على إدارة خط إنتاج مقاتلات كوثر.