الخارجية النيابية: انسحاب القوات الأميركية من العراق سيتصدر مباحثات الكاظمي في واشنطن

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح لـ / المعلومة / , ان "زيارة الكاظمي تأتي ضمن جدول تم اعداده لزيارت ستأتي لاحقا لدول الجوار وبعض من دول الاتحاد الأوربي التي تهدف الى توطيد العلاقة بين العراق وتلك الدول لفتح تعاون اقتصادي وامني مع تلك الدول الدول ومن ضمنها واشنطن".

وأضاف ان "زيارة الكاظمي لواشنطن لها ابعاد كبيرة خاصة على المستوى الأمني وستكون من ضمن أولويات ملفات المباحثات باعتباره استكمال للحوار الاولي الذي جرت وفق الدائرة الالكترونية قبل أسابيع بشأن جدولة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق", مرجحا "انضمام وفد نيابي للوفد الزائر خاصة من الكتل الرئيسية لمرافقة الكاظمي لواشنطن".

يذكر ان تحالف الفتح طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باصطحاب شخصيات من تحالف الفتح ضمن الوفد الذي سيذهب الى واشنطن وذلك للاطلاع على مجريات المباحثات ./انتهى/