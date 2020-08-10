شركة ايرانية تصدّر نحو 5 الاف أطنان من البتروكيمياويات إلى أوروبا

أعلن مسؤول في شركة " نيرو كلور" التابعة لمجموعة تابيكو القابضة للنفط والغاز والبتروكيماويات، عن تصدير منتجات بتروكيماوية بنحو 5 الاف طن الى أوروبا.

واضاف: أنه رغم الظروف السائدة بسبب تفشي كورونا، تمكنت الشركة من تصدير شحنة بتروكيماويات جديدة الى أوروبا ليرتفع حجم تصدير شركة نيروكلور لهذه السوق الى اكثر من 4800 طن منذ 20 مارس/آذار الفائت.

وعزى نجاح الشركة في المجال التصديري، للجودة التنافسية لمنتجاتها والافادة من التقنيات العالية بخطوطها الانتاجية بموازة تبني الوحدة التجارية للشركة مقاربة جديدة التوسع بالاسواق الخارجية.