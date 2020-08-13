العدو الصهيوني يستهدف قطاع غزة بسلسلة غارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن طائرات العدو الصهيوني شنت، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على قطاع غزة. وذكرت المصادر، أن طائرات العدو قصفت بصاروخين موقعا للمقاومة غربي مدينة غزة، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمال القطاع.

كما أغارت طائرات العدو على أرض في منطقة صوفا شمالي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع. وقصفت مدفعية العدو نقطتي رصد للمقاومة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن أضرارا مادية أصابت منازل المواطنين بالقرب من أماكن القصف الذي استهدف غرب غزة وبيت حانون. ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن عن وقوع إصابات جراء القصف.

وفي سياق متصل صرحت صحيفة "معاريف" العبرية أن جيش الكيان الصهيوني ينشر المزيد من منظومة القبة الحديدية في جنوب الكيان خشية من تصعيد المقاومة.

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