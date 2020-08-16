مظاهرات بالآلاف ضد سياسية نتنياهو الفاشلة في القدس المحتلة

افادت وكالة مهر للأنباء، ان الآلاف الصهاينة خرجوا احتجاجاً على سياسة الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وقضايا الفساد التي تلاحق بنيامين نتنياهو.

واحتج الآلاف الصهاينة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، فيما تظاهر الآلاف بالقرب من منزله حيث رفع المحتجون لافتات تصف نتنياهو بالفاسد وتتهمه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وتفشي وباء كورونا.

وقد شهدت الاحتجاجات صدامات مع قوات الشرطة التي اعتقلت عددا من المتظاهرين.

وكان نتنياهو وصف الاحتجاجات بالمحاولة للدوّس على الديمقراطية، متهما الإعلام الصهيوني بالتحريض ضده.

وحذّرت وسائل إعلام صهيونية من ارتفاع منسوب العنف خلال التظاهرات، وقالت إن "التحدي هو احتمال دخول دراماتيكي لمجموعات همجية من مشجعي كرة القدم قد تؤدي إلى حرب أهلية على شاكلة ما شهدته يوغوسلافيا".

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