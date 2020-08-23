إيران تعلن عن نتائج قراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

وكشف رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، تورج دهقاني زنكنه، عن جزءا من التقرير النهائي الخاص بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال مساعد وزير الطرق وبناء المدن: أن الإفصاح عن المعلومات الهندسية الدقيقة الخاصة بالطيران لم يكن أمراً معتاداً، ولا يتم ذلك في أي حادث، لكن بناءا على أيعاز رئيس الجمهورية ووزير البناء والطرق لتبيين الحائق بحادثة سقوط الطائرة الاوكرانية في رحلة 752 ومن أجل المواساة مع ذوي الضحايا لهذا الحادث، يتم نشر المعلومات.

وقال القبطان دهقاني زنكنه: أن دراسة الصندوق الاسود للطائرة الأوكرانية تم منذ الـ17 حتى الـ24 من شهر يوليو، في مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا (BEA).

ووفقا لدهقاني زنكنه أنه اضافة الى ممثلين من ايران، حضر ممثلون من الولايات المتحدة كونها البلد المصنع للطائرة واوكرانيا بعنوان البلد المستخدم للطائرة، وفرنسا كالبلد المقدم للخدمات الهندسية للطائرة، والسويد وانكلترا وكندا بعنوان بلدان لقى مواطنون لها حتفهم بالطائرة وايضا ممثلون من منظمة الطيران الدولي (ايكاو)، في علمية دراسة الصندوق الأسود للطائرة الاوكرانية.

وصرح دهقاني زنكنه: انه مع انفجار الصمام المجاور للصاروخ الاول، توقف تسجيل البيانات في الساعة 6:14:53 ثانية بتوقيت طهران، وان جميع البيانات تدل على أن الطائرة كانت تحلق ضمن ظروف طبيعية، وفي إطار ملف التعريف للرحلة.

وأضاف: أن 25 ثانية فصلت بين الصاروخين اللذين تسببا في إسقاط الطائرة.

وقال: "الصندوقان الأسودان لطائرة الركاب الأوكرانية لا يحتويان على محادثات سوى لمدة 19 ثانية بعد الانفجار الأول، رغم أن الصاروخ الثاني أصاب الطائرة بعد 25 ثانية".

وأضاف: أنّ الصاروخ الأول تسبب في سقوط شظايا في الطائرة؛ ما أدى على الأرجح إلى تعطل مسجلاتها.