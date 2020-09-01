فوز مشروع ايراني للتوربينات الرياحية بذهبية سباق الاختراعات في كندا

ونجح اربع من المخترعين الايرانيين وهم الدكتور محمود إسماعيلي اميدوار، والدكتور شهرام أجرلو، وحسن عابدي رحمانلو، ومحسن توكلي في تصميم وانجاز هذا المشروع البحثي الذي حصل على براءة اختراع في 2624 فبراير 2020.

ونظمت الرابطة الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة في تورنتو بكندا بدعم من الاتحاد الدولي للمخترعين (ifia) وجمعية الملكية الفكرية (wiipA)، المسابقة الدولية الخامسة للاختراعات في 29 أب / اغسطس الماضي.

وخلال هذه المسابقة، تنافس 300 مشروع من 60 دولة في 21 تخصصا، بما في ذلك الطب والآلات والزراعة والحاسوب والطاقة والالكترونيات والهندسة المدنية، والتي اقيمت عبر الانترنت بسبب انتشار كورونا.