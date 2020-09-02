  1. إيران
٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٣٥ م

ظريف يعلّق على خطوة الإمارات بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

ظريف يعلّق على خطوة الإمارات بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بلهجة ساخرة التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، وقال: إن الشيء الوحيد الذي أصبح طبيعيًا هو ضغط ركبة الصهاينة على اعناق الفلسطينيين.

وعلق وزير الخارجية الايراني اليوم الاربعاء على الصور المنشورة لعسكري صهيوني يضع ركبته على رقبة فلسطيني.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، قال ظريف في لهجة ساخرة حول اتفاق الإمارات مع الكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات: التطبيع مع إسرائيل؟ الشيء الوحيد الذي أصبح طبيعيا هو "ضغط ركبة الصهاينة على الفلسطينيين".

وارفق ظريف تغريدته بصورة لخبر وضع عسكري صهيوني ركبته على عنق فلسطيني.

وكان جنود الاحتلال الصهيوني قد اعتدوا امس الثلاثاء بوحشية على المواطن الفلسطيني المسن خيري حنون بقرية شوفة في طولكرم شمال الضفة المحتلة، وسط سحله على الارض، وخنقه بعدما جثم أحد الجنود بركبته على رقبته./انتهى/

رمز الخبر 1907262

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