الرئيس الاذربيجاني : العلاقات الإيرانية الأذربيجانية آخذة بالتوسع

جاء ذلك خلال لقاء السفير الايراني الجديد في باكو "سيد عباس عراقجي" اليوم الاثنين، وتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس الاذربيجاني.

واشار علييف الى مباحثاته الهاتفية الاخيرة مع الرئيس روحاني؛ مصرحا انها تضمنت استعراض العديد من القضايا الهامة واتفاق الجانبين على مواصلة اللقاءات المرئية بانتظام وفي ظل انتشار فيروس كورونا بين كبار مسؤولي البلدين.

وفيما نوه الى اهمية اللقاءات عن بعد بين الجانبين، قال الرئيس الاذربيجاني : نحن لانريد اهدار الوقت لان فيروس كورونا اثر (سلبا) على نشاطاتنا.

واكد علييف : ان عددا من المشاريع المشتركة الهامة في مجالات النقل والتي دخلت حيز التنفيذ حاليا، سيتم انجازها خلال السنوات القادمة.

واشار في السياق الى ممر الشمال – جنوب الدولي للنقل؛ مصرحا ان هذا المشروع لا يقتصر على بلادنا بل من شانه ان يربط بين دول اوراسيا كافة.

وتابع القول : ان ايران واذربيجان بذلتا جهودا كثيرة في سياق تفعيل هذا الممر الدولي وتطويره.

وبحسب الرئيس الاذربيجاني، فقد حققت باكو وطهران نتائج جيدة في مجالات اخرى مثل الاستثمارات وطاقة الكهرباء، كما تجمع بينهما علاقات عريقة في المجالات العسكرية والتقنية؛ منوها في هذا الاطار بالاتفاقات الجديدة بين الجانبين، وقال : انني على ثقة بان تعاوننا في هذا المجال سيتكلل بالنجاح والنمو.

في سياق متصل، كتب السفير موسوي عبر تغريدة له حول هذا اللقاء : انني سعدت اليوم بصفتي سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في جمهورية اذربيجان، ان التقي بفخامة رئيس جمهورية هذه الدولة الصديقة والشقيقة والجارة "السيد الهام علييف"، والذي ابدى خلال هذا اللقاء الودّي عزيمته على تنمية ورقي شامل للعلاقات الثنائية، وانني بدوري اكدت له بان ارادة كبار المسؤولين الايرانيين جميعا قائمة على العلاقات السامية ومن دون اي قيود بين البلدين.