إشتباك عنيف بين فلسطينيين ومستوطنين صهاينة أسفر عن إصابة ثلاثة محتلين

وأفادت وكالة مهر للانباء أن اشتباك عنيف وقع بين فلسطينيين ومستوطنين صهاينة بالقرب من كوخاف هشاشار في الضفة الغربية.
ونقلت المصادر أنه أصيب ما لا يقل عن 3 مستوطنين، أحدهم في حالة خطرة.
صرحت مواقع إخبارية عن إشتباك عنيف دار بين فلسطينيين ومستوطنيين صهاينة، بالقرب من "كوخاف هشاشار" أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنيين على الأقل
وأفادت وكالة مهر للانباء أن اشتباك عنيف وقع بين فلسطينيين ومستوطنين صهاينة بالقرب من كوخاف هشاشار في الضفة الغربية.
ونقلت المصادر أنه أصيب ما لا يقل عن 3 مستوطنين، أحدهم في حالة خطرة.
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