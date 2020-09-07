إشتباك عنيف بين فلسطينيين ومستوطنين صهاينة أسفر عن إصابة ثلاثة محتلين

وأفادت وكالة مهر للانباء أن اشتباك عنيف وقع بين فلسطينيين ومستوطنين صهاينة بالقرب من كوخاف هشاشار في الضفة الغربية.

ونقلت المصادر أنه أصيب ما لا يقل عن 3 مستوطنين، أحدهم في حالة خطرة.