رئيس بلدية نيويورك يقاطع قمة (20) بالسعودية بسبب خاشقجي

وافادت وکالة مهر للأنباء انسحب دي بلازيو، الذي أعلن قراره الخميس، من قمة "أوربان 20" (يو 20) لرؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين" المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل.

وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي الكاتب في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان: "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا، في حين تدافع عما هو حق".

وأضاف: "لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام إليّ في الانسحاب من قمة (يو 20) هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

وقمة "يو 20" التي تستمر ثلاثة أيام، تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى؛ مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعها أكثر من عشر منظمات بينها "منا لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف، و"القسط" ومقرها لندن؛ إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى مقاطعة الحدث، في حال لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين بينهم نساء، وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

المصدر: العربي 21